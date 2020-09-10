HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan operasyonda piyasa değeri 165 bin lira olan kaçak 414 litre içki, 25 litre etil alkol ve 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan bir adreste ve İncirlik Park Alanında kaçak ürün satışı yapılacağı ihbarın aldı.

Adana’da yapılan operasyonda piyasa değeri 165 bin lira olan kaçak 414 litre içki, 25 litre etil alkol ve 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan bir adreste ve İncirlik Park Alanında kaçak ürün satışı yapılacağı ihbarın aldı. Bunun üzerine polis adrese baskın yaparken İncirlik Park Alanında da denetimleri sıklaştırdı. Yapılan iki çalışmada piyasa değeri 165 bin lira olan kaçak 414 litre içki, 25 litre etil alkol ve 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak?Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı: 30 milyon lira vermeye hazırım
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı
Kayseri'de 6 bin yıllık 'idol' bulundu
Kayseri'de bulundu! 6 bin yıllık
Diyarbakır'da kola bağımlısı genç şaşırtıyor! Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'
İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir mi?
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı! Sözcü TV için mi dönüyor?
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.