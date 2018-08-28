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Adana'da kent içi ulaşımda ücretsiz internet hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla otobüslerde ücretiz internet hizmeti başlattı

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla "Toplu Taşıma Kullan Zaman Sana Kalsın Projesi" kapsamında belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmetini uygulamaya koydu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, belediye binası önünde uygulamanın tanıtımında yaptığı konuşmada, kent içindeki 245 otobüste ücretsiz internet hizmetinin yer alacağını söyledi.

Belediye olarak göreve geldikleri dört yılı aşkın süredir ulaşımda niteliği ve konforu arttırmak adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sözlü, şöyle devam etti:

"Adana'nın ulaşım hizmetlerinde standardını yükselttik. İlçeler arasında 10 otobüsü de hizmete sunduk. 66 olan hat sayımız şu an itibariyle 97'ye ulaşmış durumda. Ulaşım ağımızı genişletirken niteliğini de arttırıyoruz. Bu yıl itibariyle de belediye otobüslerinde ana hatlarda 24 saat hizmet verme uygulamasını başlattık."

Adana'da bugün itibariyle bir yenilik daha yaptıklarının altını çizen Sözlü, tüm belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını kaydetti.

Sözlü, her şeyin en iyisini ve doğrusunu yapmak ve vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak noktasında her zaman iddialı olduklarını söyledi.

Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu da internetin toplumun bütün kesimlerine girdiği bu dönemde otobüslerde bu hizmetin verilebiliyor olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Sözlü ve beraberindekiler belediye otobüsüne binerek kısa bir tur yaptı ve ücretsiz internet hizmetini kullandı.

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adana internet toplu taşıma

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