Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, "Portekiz'deki Türk yatırımları giderek arttı. Karşılıklı ticaret hacmi de yine aynı şekilde artarak devam ediyor." dedi.

Silva, Adana Sanayi Odasında düzenlenen Portekiz Ülke Günü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, görevini Türkiye'de üç yıldır yürüttüğünü ve her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'yi daha iyi öğrenmek için şehirleri dolaşmaya çalıştığını dile getiren Silva, bunu da severek yaptığını kaydetti.

Portekiz hükümetinin ekonomik ve kültürel düzeyde ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini aktaran Silva, "Üç yıldır şunu gözlemliyorum: İlişkilerimiz gittikçe daha da güçleniyor. Portekiz'deki Türk yatırımları giderek arttı. Karşılıklı ticaret hacmi de yine aynı şekilde artarak devam ediyor. Biz, sizlerin Portekiz'e daha fazla yatırım ve ziyaret gerçekleştirmeniz gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Silva, son zamanlarda Portekiz'in ciddi bir ekonomik kriz geçirdiğini vurgulayarak, bu durumdan çıkışın özel sektörde olduğuna inandıklarını, Portekizli firmaların yeni pazarlar bularak ihracatla ve uluslararasılaşmak suretiyle bu zorluğun üstesinden geldiğini kaydetti.