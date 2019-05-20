Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, "Portekiz'deki Türk yatırımları giderek arttı. Karşılıklı ticaret hacmi de yine aynı şekilde artarak devam ediyor." dedi.
Silva, Adana Sanayi Odasında düzenlenen Portekiz Ülke Günü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, görevini Türkiye'de üç yıldır yürüttüğünü ve her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
Türkiye'yi daha iyi öğrenmek için şehirleri dolaşmaya çalıştığını dile getiren Silva, bunu da severek yaptığını kaydetti.
Portekiz hükümetinin ekonomik ve kültürel düzeyde ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini aktaran Silva, "Üç yıldır şunu gözlemliyorum: İlişkilerimiz gittikçe daha da güçleniyor. Portekiz'deki Türk yatırımları giderek arttı. Karşılıklı ticaret hacmi de yine aynı şekilde artarak devam ediyor. Biz, sizlerin Portekiz'e daha fazla yatırım ve ziyaret gerçekleştirmeniz gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Silva, son zamanlarda Portekiz'in ciddi bir ekonomik kriz geçirdiğini vurgulayarak, bu durumdan çıkışın özel sektörde olduğuna inandıklarını, Portekizli firmaların yeni pazarlar bularak ihracatla ve uluslararasılaşmak suretiyle bu zorluğun üstesinden geldiğini kaydetti.
Portekiz ekonomisinin inovasyon ve teknolojiye dayalı olduğunu aktaran Silva, bir yandan da eğitim ve mühendislik alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını, turizme desteklerinin de sürdüğünü söyledi.
Silva, Portekiz olarak Adana ile çalışmak istediklerini, yatırımcıları ülkesine beklediklerini dile getirdi.
Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum da Portekiz ile ilişkileri daha da geliştirerek ticaret hacmini arttırmak istediklerini söyledi.
Türkiye'de faaliyet gösteren Portekiz firmalarının sayısında son yıllarda artış olduğunu belirten Uçurum, Türk firmalarının da Portekiz’e ilgisinin yine artış eğilimi gösterdiğini kaydetti.
Portekiz'de liman işletmeciliği, madencilik, turizm ve otelcilik, gayrimenkul, deniz taşımacılığı, beyaz eşya, ilaç, mücevher ve gıda sektörlerinde faaliyet yürüten Türk firmalarının bulunduğunu ifade eden Uçurum, şöyle devam etti:
"Adana'nın da içinde yer aldığı Çukurova sahip olduğu güç ve birikimle ülkemizin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezine dönüşebilecek potansiyele sahiptir. Ceyhan Petrokimya ve Enerji Endüstri bölgeleri, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi makro anlamda etki yaratabilecek önemli projeler bulunmaktadır.
Verimli toprakları, köklü sanayi geçmişi, güçlü modern altyapısı, eşsiz coğrafi konumu, yüksek yaşam kalitesiyle yerli ve yabancı yatırımcılara büyük avantaj sunmaktadır.
İlimiz ile Portekiz arasındaki ticaret hacmine bakıldığında yıllara göre küçük ölçüde artışlar olduğunu gözlemliyoruz ancak yeterli bulmuyoruz.
Portekiz yaklaşık 22 milyon doların üzerinde ticaret hacmine sahip olup ilimiz ihracatında 25'inci sırada yer almaktadır. Bu rakamların çok daha yukarılara çıkarılması için yeni Portekizli yatırımcıları ilimizde görmek istiyoruz."
Konuşmaların ardından Portekiz'de yatırım yapılabilecek sektörlerle ilgili katılımcı firmalara bilgi aktarıldı.
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