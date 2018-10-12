Adana'da silahlı saldırı

Adana'da aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan kişi, olaydan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Osman Aslan, 01 DJ 608 plakalı hafif ticari aracını park ettiği sırada iki şüpheli bir otomobilden inerek pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan Aslan daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, iki boş kartuş olduğunu ve hafif ticari aracın camı ile farında saçmalar nedeniyle hasar oluştuğunu belirledi.
Sürücünün ifadesine başvuran ekipler, saldırıyı Aslan'ın borç nedeniyle aralarında husumet olan A.K. ve babası Z.K'nin düzenlediğini tespit etti.
Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Okuyucu Yorumları 0 yorum