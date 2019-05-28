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Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesinde Soner Ö.

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesinde Soner Ö. isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis zanlıyı yakaladı. Zanlının üst aramasında 3 gram bonzai ve 10 uyuşturucu hap ile 700 lira para ele geçirildi.
Zanlı sorgusunda satıcı değil içici olduğunu ileri sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı

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