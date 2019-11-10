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Adana'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:51 | Son Güncelleme

Adana'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi

Adana'da polis tarafından yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hasan Girgin'in merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekip, firari hükümlüyü sokakta yakaladı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve aranan hükümlünün kendisi olmadığını iddia eden kişi, parmak izi incelemesi için emniyete götürüldü.

Yapılan incelemede Hasan Girgin olduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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adana firari Hükümlü kimlik parmak izi yakalanma

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