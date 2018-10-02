Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski infaz koruma memuru tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Ö, A.A, B.D, H.V.B, M.İ, N.Ü, S.K, Y.K, A.A, Y.K, Z.Y, H.A.D. ve A.M.Y. ile avukatları katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu ve tanık beyanlarını dikkate alarak sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.
Sanık H.A.D, savunmasında kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Hakkımdaki tanık beyanları asılsızdır. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer sanıklar da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve sanıkların esasa ilişkin savunma hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.
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