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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısının tutuksuz yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılındaki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddiasıyla eski komiser yardımcısının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.Y. ile avukatı katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen E.Ö. sanık S.Y'yi sohbet toplantılarında gördüğünü belirterek, ''FETÖ/PDY tarafından emniyet mensuplarına yönelik sohbet toplantılarına beraber katıldık fakat sanığın 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından alıp almadığı hususunda bilgim yoktur.'' ifadelerini kullandı.

Sanık S.Y. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan S.Y, ''Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' diye konuştu.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol FETÖ/PDY terör örgütü komiserlik sınavı Sanık

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