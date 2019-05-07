Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığa 2 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Öçay, Fahrettin Akgün, Mehmet Ali Teke, Muharrem Eşsizoğlu, Murat Alçı, Yusuf Özdemir ile tutuksuz sanık Ali Eroğlu ve avukatları katıldı.

Sanık Selami Kara ve Mehmet Ali Sazan ise mahkemeye gelmedi.

Sanık Teke, terör örgütü FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet Savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme, tutuksuz sanık Selami Kara'ya 12 yıl hapis, Bekir Öçay, Murat Alçı, Muharrem Eşsizoğlu, Yusuf Özdemir ve Mehmet Ali Teke'ye 8 yıl 9'ar ay, sanıklar Ali Eroğlu ve Mehmet Ali Sazan'ı ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Fahrettin Akgün'ün dosyasının ayrılmasına karar verdi.

