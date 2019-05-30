Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski emniyet mensubu 3 sanıktan birine 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar Z.K, İ.B. ve Ali Çamkömürü ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Ali Çamkömürü savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek sanıklardan Z.K. ve İ.B'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, sanık Çamkömürü'nün ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Çamkömürü'nü etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

