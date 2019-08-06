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Adana'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kahvehane önünde oturan 3 kişinin tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı

Adana'da, bir kahvehane önünde oturanlara tabancayla ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alının 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 12 gün önce bir kahvehane önünde oturan Yahya P, Mustafa U. ve Nuri K'nin plakası tespit edilemeyen bir araçtan tabancayla ateş açılarak yaralanmasıyla ilgili yaptığı çalışmada zanlıların izine ulaştı.

Ekip, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Aracın kiralık olduğu ve olay günü içinde şüpheliler Kazım Can G. (19), Selahattin Ç. (21), Ömer Faruk Ö. (22) ve Abdullah B. (23) olduğu belirlendi.

Zanlılar ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin Ç'nin olayda silahı kendisinin kullandığını, kahvehane önündeki bir kişiyi daha önce tartıştığı kişiye benzeterek ateş ettiğini ancak istemeden 3 kişiyi yaraladığını söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Selahattin Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde 26 Temmuz'da kahvehane önündeki 3 kişi plakası belirlenemeyen bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı.

Yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmış, saldırganların yakalanması için polis araştırma başlatmıştı.

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3 yaralı adana kahvehane saldırı

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