Adaylığı tartışılan Sarıgül'den CHP'ye çok net mesaj: Ben Şişli adayıyım, başka yere gitmem...

CNN TÜRK'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında yerel seçime ilişkin önemli kulis bilgileri paylaşıldı. Mustafa Sarıgül ile geçen hafta görüşen gazeteci Gürkan Hacır, görüşmeye ilişkin dikkat çeken bölümleri izleyicilerle paylaştı.

SARIGÜL'DEN GELEN MESAJI OKUDU

CHP yönetiminin Mustafa Sarıgül'ü Eyüp Sultan ilçesi için düşünüldüğünü aktaran Gürkan Hacır, Sarıgül'ün 'B planım var' dediğini söyledi. Hacır, programın ilerleyen dakikalarında da Sarıgül'den gelen mesajı okudu.

"BEN ŞİŞLİ ADAYIYIM"

Sarıgül, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili kardeşim ben Şişli adayıyım. Başka bir yere gitmem söz konusu değil. İstanbul dışında da diğer ilçe adaylarına da gereken desteği vereceğim. Mustafa Sarıgül kendisine başka bir ilçe aramıyor. Genel Merkez'le de aramızda bir problem yok."

