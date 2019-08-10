Aden'de insani durum kötüye gidiyor

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle kentte insani durum kötüye gidiyor. Aden'deki elektrik ve su kurumu, çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalar nedeniyle elektrik ve su dağıtımının tamamen durma noktasına geldiği uyarısında bulundu. Elektrik kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yakıtın azalması nedeniyle elektrik santrallerinin çalışamaz duruma geldiği belirtildi. Yaşanan çatışmalar ve yolların tamamen kapatılması nedeniyle Aden'e bağlı Eş-Şaab, El-Mansura ve Hur Mekser kentlerindeki elektrik santrallerine yakıt taşıyan tankerlerin El-Bureyka kentindeki Aden Rafinerisi'nden çıkamadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, yakıt temin edilememesi halinde elektrik santrallerinin ilerleyen saatlerde birbiri ardına hizmet dışı kalacağı, bunun hasta ve yaralılarla dolu hastanelerde durumu zorlaştıracağı vurgulandı.

Aden Su Kurumu Müdürü Fethi es-Sekkaf ise Aden'e bağlı Sira, Hur Mekser, El-Mualla ve Et-Tevahi ilçelerine su pompalama işleminin sekteye uğradığını belirtti. Su depolarının çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle işçilerin Hur Mekser'deki El-Berzah istasyonuna giremediğini aktaran Sekkaf, işçilerin su istasyonuna ulaşımının sağlanması için Aden'deki su kurumu ile Kızılhaç arasında ön anlaşmaya varıldığını aktardı. - İçişleri Bakanlığından sivillere "evlerinizden ayrılmayın" çağrısı Öte yandan Yemen İçişleri Bakanlığı Aden'de sivillere evlerinden ayrılmamaları ve çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunarak, devletin Aden'de sivillerin canlarını ve mallarını koruma, güvenlik ve istikrarı sağlama görevini yerine getirmede gevşeklik göstermeyeceğine işaret etti. Bugün geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5'i sivil 13 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.