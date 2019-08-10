HABER

"Aden'deki durum artık sessizliği ve ikiyüzlülüğü kaldırmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Yemen Parlamento ve Şura Meclisi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Humeyri: "Aden'deki durum artık sessizliği ve ikiyüzlülüğü kaldırmıyor. Meşru güçlerin kararlı duruşuna rağmen çatışma eşit ve dengeli değil. Hizam el-Emni'nin elindeki silah, mühimmat, askeri uzmanlar ve savaş uçakları BAE'ye ait"

ADEN (AA) - Yemen Parlamento ve Şura Meclisi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Humeyri, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam el-Emni güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağladığı silahlarla meşru hükümete karşı savaştığını belirtti.

Humeyri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Aden'deki durum artık sessizliği ve ikiyüzlülüğü kaldırmıyor. Meşru güçlerin kararlı duruşuna rağmen çatışma eşit ve dengeli değil. Hizam el-Emni'nin elindeki silah, mühimmat, askeri uzmanlar ve savaş uçakları BAE'ye ait." ifadelerini kullandı.

Arap koalisyonunun öncüsü konumunda olan Suudi Arabistan'a "Dünyanın gözü önünde yaşanan Aden'deki olaylara son vermek için acil müdahale" etmesi çağrısında bulunan Muhammed el-Humeyri, "Aden'de yaşananlar, Yemen'i ve tüm bölgeyi hedef alan İran projesine hizmet ediyor." açıklamasında bulundu.

Humeyri, BAE'nin finanse ettiği imkanlarla Aden'de her kesimden insanın öldürüldüğüne de işaret etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyor.

Yemen yerel basınında yer alan haberlere göre, kentteki hükümet güçlerine ait askeri karargahların çoğunun Hizam Emni birlikleri tarafından ele geçirilmiş ve Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı da kuşatılmış durumda.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştıTunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
Ataşehir'de kamyonetten indirilirken kaçan dana zor anlar yaşattıAtaşehir'de kamyonetten indirilirken kaçan dana zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden BAE Yemen

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.