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Adet sancısına ne iyi gelir: Adet sancısı tedavisinde evde uygulanabilecek etkili çözüm yöntemleri nelerdir?

13.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adet sancısını her kadın yaşar ancak bazıları bu sancıları daha yoğun geçirir. Adet sancısını geçirmek için çeşitli ağrı kesici ilaçlar tüketilir. Ancak bu ilaçların etkili olması için adet sancısı başlamadan önce alınması gerekir. İlaçlar dışında başvurulabilecek yöntemler de vardır. Adet sancısına ne iyi gelir? Adet sancısı evde doğal çözümlerle kontrol altına alınabilir mi?

Adet sancısına ne iyi gelir: Adet sancısı tedavisinde evde uygulanabilecek etkili çözüm yöntemleri nelerdir?

Adet sancısının genellikle yaşı genç olan kadınlarda olduğu düşünülse de aslında her kadının karşılaşabileceği bir durumdur. Adet sancısının görülmesindeki en önemli etken rahim içindeki dokunun iç kısmından salgılanan bir madde, rahimin kasılmasına ve doğum esnasındaki sancılar gibi rahmin kasılarak ağrı duymasına sebep olur. Buna adet sancısı denilir. Sancıyı geçirmek için hemen ilaç alamaya başlamayın sevgili okur. Bazı doğal yöntemler uygulayarak da adet sancısını hafifletebilirsiniz. Adet sancısına ne iyi gelir, doğal çözümler nelerdir? İşte cevaplar...

ADET SANCISINA NE İYİ GELİR, EVDE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Rahim kaslardan oluşmaktadır. Bütün kaslar gibi kasılıp gevşeyen rahim, vücudumuzda bulunan bazı maddelerin adet dönemi öncesinde artmasına bağlı olarak o süreçte daha kuvvetli bir kasılma gösterir. Bu kasılmalar zaman zaman kramp şeklinde hissedilen ağrılara yol açar. Kasılmalara neden olan ve 'prostaglandin' olarak bilinen maddelerin düzeyi, adet dönemi devam ederken azalmaktadır. Bu azalma, adetin ilk birkaç gününden sonra ağrının azalmasını da açıklamaktadır. Genellikle alt karın bölgesinde ya da belin alt bölgelerinde kendini gösteren ağrılar, bacakların üst kısımlarında da ağrı ve çekilmeyle hissedilir. Bunların dışında; ishal, bulantı, kusma, baş ağrısı ve baş dönmesi de şiddetli adet sancılarında rastlanan diğer şikayetler olarak karşımıza çıkar.

Adet sancısını geçirmek için çeşitli ağrı kesici ilaçlar tüketilir. Ancak bu ilaçlar adet sancısı başlamadan önce alınmalıdır. Doğum kontrol haplarının da adet sancısını geçirdiği saptanmıştır. Ancak altta yatan başka sebepler varsa (miyom, polip, enfeksiyon gibi) bunları tedavi edilmesi gerekmektedir.

ADET SANCISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER

Adet sancısına ne iyi gelir evde çözüm yöntemleri nelerdir diyenler için ilk yöntem sıcak havlu uygulaması. Bir havluyu ısıtarak alt karın bölgesine koyun. Isıyla birlikte kasılmalar ve sancılar hafifleyecektir. Yine bu bölgeyi gün içinde sıcak tutmayı ihmal etmeyin.

Sıcak içecekler, özellikle bitki çayları adet sancısına iyi gelir. Kanama başlamadan 3 gün önce her gün bir fincan papatya ve adaçayı içebilirsiniz. Bu iki bitki çayı hem adet söktürücü etki gösterir hem de olası ağrıların şiddetini hafifletir. Adet sancısına bitkisel çözüm arayanlar için bir öneri daha! Yeşil çay ve çubuk tarçını birlikte demleyin. Adet gününden birkaç gün önce günde 2 fincan tüketin.

Öğünlerinizi hafif tutun ve azar azar sık sık yiyin.

Alt karın bölgesine avuç içi ve parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle masaj yapın.

Koltuğa oturduğunuzda ayaklarınızın altına yastık koyarak uzatın.

Sancıların şiddetlendiği zamanlarda ılık bir duş iyi gelecektir.

Hafif bir yürüyüş sancıyı hafifletebilir. Düzenli egzersizin ve fazla kilolardan kurtulmanın adet sancılarını azalttığı bilinmektedir.

Adet öncesi ve sırasında ağır fiziksel güç gerektiren işlerden kaçının. Vücudunuzu çok fazla yormayın ve ağır egzersizler yapmayın.

Üşütmemeye özen gösterin. Özellikle adet döneminize yakın ayaklarınızı ve belinizi soğuktan koruyun. Soğuk günlerde sıkı giyinmeye özen gösterin.

Düzenli spor yapmak adet sancılarını azaltır. Özellikle pilates yapan kişilerin sancılarında azalma görülür.

Son dönemde uzmanlarında tavsiye ettiği diğer bir çözüm muz tüketmektir.

DİSMENORE NEDİR?

Regl kanaması süresince ağrı hissedilmesine dismenore, yani sancılı âdet görme denir. Dismenore, kadınların yarısından fazlasında az ya da çok görülmektedir. Aslında bu durum, kanamayı kontrol altında tutmak için ortaya çıkan rahim kasılmalarının ağrı olarak algılanmasıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Regl sancısı, karnın alt kısımları ile kasıklarda hissedilir. Şiddetli bel ve baş ağrısı sancıyla birlikte sık görülen belirtilerdendir. Âdet sancısı olan kadınlarda bulantı, kusma, kabızlık veya ishal, halsizlik gibi şikayetler de görülebilir.

Regl olmadan önceki birkaç günde kişinin iştahı artar ve özellikle tatlı yiyecekler ister. Yine birkaç gün önce özellikle yüzde belirgin sivilceler oluşur. Âdet sancısı genellikle âdet başlamadan önceki 24 saat içinde başlar. Ağrı, kısa süreli olarak şiddetini artırır, âdetin ilk günü daha şiddetlidir ve bu ağrı, âdet döneminin sonuna kadar giderek hafifler.

ŞİDDETLİ REGL AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ÖNLEMLER

Dismenore, bâzı önlemlerle bir miktar engellenebilir. Regl döneminden önce ve âdet dönemi süresince çay, kahve, kola gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Ağrılı bölgeye masaj yapılması da faydalıdır. Adet sancısı, aşırı yorgun ve sinirli kişilerde daha fazla görülür. Bu nedenle, bu dönemde dinlenmeye özen göstermeli ve çok yorucu faaliyetlerden ve stresten uzak durulmalıdır. Özellikle, kabızlık şikayeti olanların lifli gıdaları tüketmeleri, bol su almaları ve sigara ve alkolden uzak durmaları gerekir. Bâzı durumlarda ilaç tedavisi de gerekebilir. Bunun için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılmalıdır.

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