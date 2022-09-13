Adeta kendi kendini satma becerisi olan hayat kolaylaştırıcı ürün önerileri

Hayatın akışını planlayacağınız ajandadan tasarımına kendiniz karar vereceğiniz çok amaçlı raf sistemine, fazla giysilerinizin yer kaplamasını önleyecek vakumlu hurçtan ihtiyacınız olan her yere kolaylıkla yapıştırıp kullanabileceğiniz aydınlatma sistemine kadar birçok ürün; hayatı kolaylaştırıyor. Hemen herkesin ihtiyaç duyduğu bu ürünleri satmak için özel bir çaba bile gerekmiyor. Gördüğünüz an almak isteyeceğiniz ve ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak ürünleri detaylı incelemeye hazır mısınız? Haydi, başlıyoruz!

1. Çok seveceğiniz bir ajanda: Giftmoda Hayallerinin Peşinden Git Tasarımlı Konuşan Ajanda

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Listemizdeki ilk ürün, hayatının akışını planlayarak ve hatırlatıcı notlar tutarak yaşamayı sevenlere geliyor. Giftmoda Hayallerinin Peşinden Git Tasarımlı Konuşan Ajanda'yı tarihsiz tasarımı sayesinde istediğiniz zaman kullanmaya başlayabilir ve sayfa atlamanıza gerek kalmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ajandayı günlük yaşamda kişisel planları, iş hayatında yapılması gereken maddeleri, okul döneminde ise sınav tarihlerini not almak için kullanabilirsiniz. Üstelik ajanda; içerisinde yer alan eğlenceli stickerlar, motive edici sözler ile her yaşa ve zevke hitap ediyor. Spiralli tasarımıyla rahat kullanılan ajandayı incelemeden geçmeyin.

2. Çok amaçlı temizleme hamuruyla tozlara elveda: Ankaflex Toz Alma Hamuru

Tek bir ürünle suya sabuna dokunmadan dört dörtlük temizlik yapmak artık hayal değil! Ankaflex Toz Alma Hamuru, yumuşak macun kıvamındaki jel formülü sayesinde en zor yüzeyleri bile kolaylıkla temizliyor. Ürün sayesinde bilgisayar klavyesinden TV kumandasına, araç içi temizlikten pervaz temizliğine kadar birçok alanı mükemmel şekilde temizleyebilirsiniz. Üstelik ürün, içeriğinde su ve sabun bulunmadığından tüm elektronik eşyalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra pratik ambalajı sayesinde temizleme hamuru birçok kez kullanılabiliyor ve yer kaplamadan kolaylıkla saklanabiliyor.

3. Elleriniz hep güzel kalsın: Kalyon Tırnak Yemeyi Önleyici Acı Cila

Sıradaki ürün tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak isteyenlere geliyor. Tırnak yeme alışkanlığı; birçok sağlık problemine, ellerde kötü bir görüntüye ve tırnak hasarına sebep oluyor. Ayrıca çoğu zaman tırnağın yıpranan kısımlarında acı ve sızlama meydana geliyor. Bu sorundan kolaylıkla kurtulmak için Kalyon Tırnak Yemeyi Önleyici Acı Cila'yı tercih edebilirsiniz. Renksiz yapıya sahip ürünün fırçalı aplikatörü sayesinde cilayı rahatça tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Cilayı sürdükten sonra kullananlar elini ağzına götürdüklerinde ürün, ağızda kötü ve acı bir tat bırakıyor. Bu sebeple düzenli olarak kullanıldığı takdirde tırnak yeme alışkanlığı büyük ölçüde azalıyor.

4. Yerden tasarruf edin: Family Co. Vakumlu Hurç Poşet Setleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerin başında Family Co. Vakumlu Hurç Poşet Setleri yer alıyor. Ürün sayesinde mevsim geçişlerinde kaldırılacak giysileri, kullanılmayan battaniye, yastık veya yorganları kolayca saklayabilirsiniz. Ürünün şeffaf tasarımıyla içerisine koyduğunuz eşyayı rahatlıkla bulabilirsiniz. Üstelik su ve hava geçirmez özelliği ile giysilerinizi böcek, toz, kir ve küften mükemmel şekilde koruyabilirsiniz. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra içerisine konulan eşyanın hacmini %80 'e kadar azalttığı için yerden tasarruf ederek daha fazla depolama imkânının tadını çıkarabilirsiniz. Ancak ürünün hava kaçırmaması için fermuarının ve kapağının sıkıca kapatmanız gerektiğini unutmayın.

5. Evinizin atmosferini değiştirin: Tiger Uzaktan Kumandalı Yapışkanlı Kablosuz Pilli LED

Sıradaki ürünle iç mekân tasarımında ışıklandırmanın yetersiz kaldığı her alanı kablolarla uğraşmaya gerek kalmadan pratik şekilde aydınlatabilirsiniz. Tiger Uzaktan Kumandalı Yapışkanlı Kablosuz Pilli LED' i, banyo, mutfak, dolap içi, raf altı gibi ekstra ışığa ihtiyaç duyduğunuz yerlere çift taraflı bant sayesinde kolayca monte edebilirsiniz. İster ürüne dokunarak ister kumandasını kullanarak rahatlıkla ışığı açıp kapatabilirsiniz. Üstelik kumandası sayesinde ürünün az ya da çok ışık yaymasını sağlayabilir ya da ortamı 30 dakikaya kadar aydınlatması için aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz.

6. Evinizi düzenli hâle getirin: Songmics Raf Sistemi

Uzunluğuna ve tasarımına kendiniz karar verebileceğiniz, aynı zamanda pratik ve çok amaçlı bir raf sistemi istiyorsanız sizi Songmics Raf Sistemi ile tanıştıralım. Ürün sayesinde ayakkabıdan saksı bitkisine, kıyafetten havluya, kitaptan çantaya kadar birçok eşyayı mükemmel şekilde düzenleyebilirsiniz. Metal çerçeveli ve sağlam plastik plakadan oluşan 15 adet küpü, ev ya da iş yerinizin dekorasyonuna en uygun şekilde dizerek kurabilirsiniz. Kolay kurulumu ve dengeli duruşu sayesinde devrilmeyen ürünü birkaç farklı şekilde tasarlayabilirsiniz. Üstelik su geçirmez yapısı sayesinde rafları kolayca temizleyebilirsiniz.

7. Cildinizin güzelliği ortaya çıksın: Reidan Şarjlı Siyah Nokta Temizleme Aleti

Listedeki son ürün, ağrısız ve acısız bir şekilde siyah noktalarından kurtulmak isteyenler için birebir. Reidan Şarjlı Siyah Nokta Temizleme Aleti, güçlü vakum özelliği ile gözenekleri derinlemesine temizliyor ve cildi siyah noktalardan arındırıyor. Ürünü kullanmaya başlamadan önce etkili bir bakım için cildin makyaj kalıntılarından temizleyip ardından su buharına tutulması öneriliyor. Ürünü temizlenen ve yumuşayan gözeneklerin üzerine nazikçe tutarak yavaş hareketlerle inatçı siyah ve beyaz noktaları temizleyebilirsiniz. Cihaz, dört haftalık düzenli kullanım sonucunda daha berrak, pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.