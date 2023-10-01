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    4. Adeta mutsuz olmak için dünyaya gelmişler! Onları kimse güldüremiyor, en mutsuz burçlar belli oldu

    Adeta mutsuz olmak için dünyaya gelmişler! Onları kimse güldüremiyor, en mutsuz burçlar belli oldu

    01.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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    Astrologlar her burcun mutluluk seviyesinin aynı olmadığı vurgulayıp bazı kişilerin diğerlerine oranla daha melankolik olabileceklerini vurguladı. En mutsuz burçlar belli oldu. Onlar her şeye ciddiyetle yaklaşıyor ve bardağı boş tarafından görüyorlar. İşte en mutsuz 3 burç...

    Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlar 3 burcun pesimist olduğunu vurguluyor. Onlar deyim yerindeyse adeta mutsuz olmak için dünyaya gelmişler. En mutsuz burçlar açıklandı.

    BAŞAK BURCU ERKEĞİ - ASMA BAHÇE

    FAZLA MÜKEMMELİYETÇİLİK İYİ DEĞİLDİR!

    Başaklar mükemmeliyetçidir. Beklentilerinin altında kalan her şey onları üzer. Onlar, kendilerine göre mükemmel olmayan birçok şeyi kafalarına takıp sorun haline getirebilirler. Astrologlar, Başakların mutlu olmak için her zaman daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını vurguluyor. Fazla mükemmeliyetçilik insanı yıpratır. Başakların bu konuyu göz ardı etmemeleri gerekiyor.

    YAY BURCU ERKEĞİ - MÜSTEHCEN DANS

    MUTLU GÖRÜNÜRLER AMA...

    Yaylar son derece mutlu ve pozitif görünebilirler. Fakat onlar birçok şeyi içine atar. Yay burcu insanı zaman zaman tahmin edilenden ya da görünenden çok daha mutsuz olabilir. Onların, kendilerini mutlu eden şeylere daha çok yönelmeleri gerekiyor.

    BALIK BURCU ERKEĞİ - ÖRÜMCEK AĞI

    MUTSUZLUKTAN BESLENİRLER!

    Balık burcu insanı genellikle olaylara bardağın boş tarafından bakar. Astrologlar, pesimistlikleri ile bilinen Balık burcunun mutsuzluktan beslenmeyi yaşam mottosu haline getirebilirleceklerini belirtiyor.

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