Adı güzellik salonu ama yapılanların sonu yok! 'Pes' dedirten uygulamalar: Bakanlık ceza yağdırdı

Güzellik salonlarının verdiği reklamlar ve yaptığı uygulamalar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı çok sayıda işletmeye ceza yağdırdı. "Botoks, dudak renklendirme, gençlik aşısı, kalça ve göğüs büyütme" gibi cerrahi operasyonlar yapan işletmelerin reklamları da durdurulurken bir profesöre de bu kapsamda ceza yağdı.

CERRAHİ YÖNTEMLER UYGULANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden reklam veren güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra cerrahi işlem yaptığını da ortaya çıkardı. Sabah'ta yer alan habere göre Bakanlık, yaptığı incelemeler sonucunda 9 güzellik salonuna idari para cezası keserken işletmelerin yaptığı reklamlara da durdurma kararı verdi.

HER SALONA 155 BİN TL CEZA

Güzellik salonlarında "botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme, buz lazer epilasyon, gençlik aşısı PRP, kalça ve göğüs büyütme, estetik" gibi tıbbi işlemlerde yapıldığını belirleyen bakanlık her bir güzellik salonuna 155 bin 712'şer lira olmak üzere toplamda 1.4 milyon lira idari para cezası kesti.

"TABİP YETKİSİNDE OLAN TIBBİ İŞLEMLER YAPILAMAZ"

Bakanlık, "Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Söz konusu tıbbi işlemler doktor kontrolünde ve sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanmalıdır" hükmüne vardı.

PROFESÖRE DE CEZA KESİLDİ

Bakanlık ayrıca, "Sürpriz sonlu mide fıtığı ameliyatı" gibi reklam içerikli ifadelerle metabolik cerrahi yöntemlere internet üzerinden talep oluşturarak işlemlerini özel bir hastanede yapan Prof. Dr. Alper Ç.'nin de sağlık mevzuatının izin verdiği bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sınırını aştığını tespit etti. 'Genel Cerrahi Uzmanı' unvanına sahip olan Ç'nin cerrahi branşına dair konularda "elektronerofizyoloji" alanında aldığı "profesör" unvanını kullanarak tüketicileri yanılttığı belirlendi. Bakanlık Çelik'e 114 bin lira idari para cezası kesti.

