Bu görüntü ambulansın içinden! Son anda kendini yana doğru attı... Bir il bu olayı konuşuyor: Taşlı saldırı

Akıllara durgunluk veren olay, öğleden sonra Sur ilçesinde Dağkapı semtinde meydana geldi. Ambulans, vakadan dönerken ve içinde hasta varken taşlı saldırıya uğradı. Ambulanstaki hasta, refleks olarak gösterdiği hamleyle son anda büyük bir yaralanmadan kurtuldu. Hasta, ilk olarak sol arka cama isabet eden ve içeri giren taşı görünce hızla kendini yana attı. Hastanın şans eseri yara almadan kurtulduğu olay sonrası ambulans şoförü bölgeden uzaklaştı. Hasta, tedavi için hastaneye bırakılırken ekip, polis merkezine gidip şikayette bulundu.

DAHA ÖNCE 60 KEZ AMBULANSLARA TAŞLI SALDIRIDA BULUNMUŞ

Yapılan incelemede saldırıyı, daha önce de yaklaşık 60 kez ambulanslara taşlı saldırıda bulunan ve 4 Ağustos’ta savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen zihinsel engelli R.B.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Hastaneden bugün taburcu olduğu anlaşılan R.B.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

2 GÜN ÖNCE DE 2 AMBULANS SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kentte 2 gün önce de yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırmış, sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırılmıştı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.D.'nin, kaçtıktan sonra Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi. Polis ekiplerinin S.D.’nin yakalanması için de başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)



