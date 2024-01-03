Adige Kültür Merkezi için temel atıldı

Düzce’de çok kültürlü yaşamın unsurlarından biri olan Çerkesler için kültür merkezi inşa ediliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Adige Kültür Derneği’nin girişimleri ile yapılan proje hazırlığı sonunda Arapçiftliği mahallesinde belirlenen yere inşaat için temel atma töreni düzenlendi.

Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ayşe Sezgin, Çerkes kültürünün gelecek nesillere aktarılması için inşa edilen merkeze destek veren başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye ve emeği olanlara teşekkür etti. Daha sonra kürsüye geçen Başkan Özlü, Çerkes sürgünü ve 1864 yılında yaşanan acılardan bahsetti.

“KÜLTÜREL KİMLİĞİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ”

Kuzey Kafkasya’dan ayrılarak Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yeni bir hayat kuran Çerkeslerin geçmişte yaşadıklarından söz eden Başkan Özlü, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada olmamıza vesile olan, Çerkes kardeşlerimizin kültür aktarım merkezi olacak bu güzide mekanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 1864 yılında Rusya’nın yayılmacı politikasının bir sonucu olarak Kuzey Kafkasya’yı yurt edinmiş Çerkesleri sürgüne zorlaması ve sistematik bir soykırıma uğratması yakın tarihimizin en büyük acılarından biri olmuştur. Yaşanan acılardan kurtulan Çerkes kardeşlerimiz Türkiye, Ürdün, Suriye, Filistin, Irak gibi Asya’nın bir kısmı ve Ortadoğu’da kendilerine yeni bir yaşam kurmuşlardır. Özellikle Türkiye’de büyük bir kısmı batı illeri; Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale gibi şehirlerinde yaşam kurarken, Çorum, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri gibi doğu kanatta da kendilerine yer edinmişlerdir. Yerleştikleri bölgelerde kendi kültür ve dillerini korumuş, etkileşimde bulunmuş ve ülkemizin önemli bir etnik rengi olarak akıllarımıza kazınmışlardır. Saygı kültürünün en önde gelen temsilcileri diyebileceğimiz Çerkes kardeşlerimizin birçoğu Düzce’mize yerleşmiş ve şehrimizin kurulması, gelişmesi ve birlikte yaşam kültürünün oluşmasında büyük etki göstermişlerdir.”

“ARTIK ÜST KİMLİĞİMİZ DÜZCELİLİKTİR”

Düzce’de çok kültürlü yaşamın en önemli parçalarından birinin Çerkesler olduğunu ifade eden Başkan Özlü, zaman içinde üst kimlik olarak ortaya çıkan Düzcelilik kavramından söz ederek şöyle konuştu:

“Bugün, sahip olduğumuz kültürel zenginliklerimiz bir yana, daha üst bir kimlik taşıdığımıza inanıyorum. Bu kimlik; Düzcelilik kimliğidir. Her birimiz en az üç nesildir Düzce’de bir hayat kurduk ve bu yaşamı bizden sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Hem şehrimizi hem geleceğimizi inşa ediyoruz. Her yeni yaşamı şekillendiren ilk ve en önemli unsur aileden alınan kültür ve Adab-ı Muaşerettir. Kadim bir kültürü temsil ederken büyüklerimizden aldığımız örf, anane ve geleneklerimizi de hem yaşadığımız toplum hem de kendimizden sonra gelenlere aktarıyoruz. Bu paylaşımların sürmesini sağlamanın, ülkemizin ve şehrimizin kültürel mirasının kaybolmadan nesilden nesile aktarılmasının sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Geçmişte yaşanan acıları unutmadan, yapılan haksızlıkları üzerinden zaman geçmesine rağmen hafızalarda diri tutarak kültürel mirasımıza hep birlikte sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Düzcelilik kavramını özümüze işleyecek, memleketimizi bu renkli kültür mozaiği ile işlemeye, inşa etmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Sözlerimi bitirirken bugün burada bizleri yalnız bırakmayan özellikle Çerkes hemşehrilerime, değerli kardeşlerime ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Adige Kültür Merkezi’mizin şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”

Törende konuşma yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan da temeli atılan Adige Kültür Merkezi’ni Düzce’nin çok kültürlü yapısını destekleyecek projelerden biri olarak gördüğünü ifade ederek emeği olan dernek yönetimi, üyeleri, Düzce Belediyesi ile arazi bağışçılarına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurban kesimi ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Adige Kültür Derneği yönetiminin konuklara ikramları ile organizasyon sona erdi.









