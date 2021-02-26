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Adım adım evde pedikür yapmanın kolay yolları: Dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Düzenli pedikür ayaklarınızın kusursuz görünmesini sağlayabilir! Önce ayaklarınızı ılık suya batırın ve bir ayak fırçası ve ponza taşı ile temizleyin. Ayak tırnaklarınızı kesin ve törpüleyin. İşte evde pedikür yapılışı ve ayak bakımı için dikkat etmeniz gerekenler.

Ayaklarımız sürekli yürüme, hava koşulları ve uygun olmayan cilt bakımı nedeniyle sertleşme eğilimindedir. Ancak ne yazık ki ellerimiz kadar önem görmüyorlar. Bununla birlikte, normal ürünlerle evde kendinize profesyonel bir pedikür yaptırabilirsiniz.

EVDE PEDİKÜR NASIL YAPILIR?

Ayak bakımı yapmak için aslında en uygun zaman banyo sonrasıdır. Çünkü cilt daha yumuşak, tırnaklar ise daha esnek hale gelir.

Ancak siz banyo sonrası yapmayacaksanız, ayaklarınızı on dakika kadar ılık su doldurulmuş ve bir kaşık epsom tuzu atılmış kabın içine sokup bekletin. Daha sonra ayaklarınızı tuzlu sudan çıkarıp durulayın. İsterseniz ayaklarınızı bekleteceğiniz suyun içine birkaç damla turunçgil yağı da ekleyebilirsiniz.

Ponza taşı ile başta topuklar olmak üzere ölü deri yüzünden kalınlaşmış bölgeleri ovun. Tahrişlere yol açmamak için cildin hassas olduğu yerleri ovmaktan kaçının.

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Tırnak etleriniz için küçük bir tahta çubuk kullanın. Bu çubukla yumuşamış etleri içeri doğru itin.

Sadece tırnakların, özellikle de başparmak tırnaklarının kenarlarında bulunan ölü derilerin ucunu kesebilirsiniz, çünkü bunlar bazen geriye itilemeyecek kadar serttir.

TIRNAKLARIN KENARLARINI ÇOK DERİN KESMEYİN!

Bundan sonra tırnakları kesin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tırnakların yanlarını çok derin kesmemek ve küt bırakmamak. Çünkü içeri doğru fazla kesilerek oyulan tırnak kenarları ileride batık tırnak oluşmasına yol açabilir.

Bu işlemin ardından tırnaklarınızı törpülemeye başlayabilirsiniz ama metal bir törpüyle değil! Son zamanlarda çıkan kalın karton törpüler bu iş için çok daha uygun, çünkü tırnakları kırmıyorlar.

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Tırnaklarınızı 4’lü törpü ile rahatça törpüleyip şekil verebilirsiniz. Bunlar şekil vermesinin yanı sıra tırnak üstünü de parlatır. Törpüledikten sonra ayaklarınızı tekrar durulayın ve kurulayın.

Bu arada, besleyici bir maske de kullanabilirsiniz. En besleyici ayak maskeleri kil ya da bitkisel yağ özleri içeren maskelerdir.

Artık sıra işin en zevkli kısmı olan ojeyle pedikür işlemini tamamlaya geldi. Yalnız bu işleme başlamadan önce parmaklarınızı bir parça pamuk yardımıyla ayırın ve ojenizi sürün.

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