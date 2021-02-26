Adım adım evde pedikür yapmanın kolay yolları: Dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları!

Ayaklarımız sürekli yürüme, hava koşulları ve uygun olmayan cilt bakımı nedeniyle sertleşme eğilimindedir. Ancak ne yazık ki ellerimiz kadar önem görmüyorlar. Bununla birlikte, normal ürünlerle evde kendinize profesyonel bir pedikür yaptırabilirsiniz.

EVDE PEDİKÜR NASIL YAPILIR?

Ayak bakımı yapmak için aslında en uygun zaman banyo sonrasıdır. Çünkü cilt daha yumuşak, tırnaklar ise daha esnek hale gelir.

Ancak siz banyo sonrası yapmayacaksanız, ayaklarınızı on dakika kadar ılık su doldurulmuş ve bir kaşık epsom tuzu atılmış kabın içine sokup bekletin. Daha sonra ayaklarınızı tuzlu sudan çıkarıp durulayın. İsterseniz ayaklarınızı bekleteceğiniz suyun içine birkaç damla turunçgil yağı da ekleyebilirsiniz.

Ponza taşı ile başta topuklar olmak üzere ölü deri yüzünden kalınlaşmış bölgeleri ovun. Tahrişlere yol açmamak için cildin hassas olduğu yerleri ovmaktan kaçının.

Tırnak etleriniz için küçük bir tahta çubuk kullanın. Bu çubukla yumuşamış etleri içeri doğru itin.

Sadece tırnakların, özellikle de başparmak tırnaklarının kenarlarında bulunan ölü derilerin ucunu kesebilirsiniz, çünkü bunlar bazen geriye itilemeyecek kadar serttir.