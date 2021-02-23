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Evde manikür yapmanın kolay yolu! Mutlaka manikür suyu hazırlayın: Eğer tırnaklarınız kırılgansa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Özellikle tırnaklarda meydana gelen şekil bozuklukları, kış aylarında çatlama ve kuruma, tırnak etlerinin belirginleşmesi gibi durumlarda eller maniküre ihtiyaç duymaktadır. Üstelik el bakımını evde yapmak da sanıldığından çok daha kolaydır. Siz de evde manikür nasıl yapılır merak ediyorsanız, konu hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Manikür, özellikle kadınların pek çoğu için adeta vazgeçilmezdir. Ancak bazı kadınlar zamandan tasarruf etmek ya da hijyen sebebiyle manikürünü kendi yapmayı tercih edebilmektedir. Biz de evde kolay manikür yapmak isteyenleri düşünerek izlenmesi gereken adımları tek tek sıraladık. Dilerseniz videolu anlatımla da adım adım takip edebilirsiniz.

TÖRPÜLEYİN

Eğer tırnaklarınız uzunsa ucundan bir miktar kesebilirsiniz fakat yeni kesilmiş bir tırnağı törpülemek katmanlara ayrılmasına sebep olabileceği için mümkünse bu işlemi daha önce gerçekleştirin. Devamında tırnaklarınızı mümkünse kâğıt ya da seramik bir törpü ile tek bir yöne doğru törpüleyin. Metal törpüler daha sert olduğu için tırnaklarınıza zarar verebilir. İleri geri törpüleme işlemiyse tırnakta katmanlara ayrılmalara neden olabilir.

TIRNAK ETLERİNİZİ GERİYE DOĞRU İTİN

Tırnak etrafındaki ölü deriler, tırnaklarınızı korumak için orada bulunmaktadır. Bu deriyi kesmek sizi hem mikroplara karşı savunmasız hale getirir hem de tırnaklarınızın sağlıksız uzamasına sebep olabilir. Üstelik yumuşak tırnak çevresi derisi, kesildikçe sertleşip daha baş edilemez bir hale gelerek, kısır bir döngüye sebep olur. Doğru bir manikür için tırnak etlerini kesmek yerine, bu işlem için geliştirilmiş özel bir jel ve ahşap çubuklar ile geriye doğru itmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun için dilerseniz şu işlemi uygulayabilirsiniz; vazelin veya yumuşatıcı bir kreminizi portakal çubuğu ile tırnak diplerinize sürün. Bu, tırnağın daha hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlar. Daha sonra ellerinizin girebileceği bir kaba ılık su doldurun ve ellerinizi içeride 5 dakika bekletin. Elinizi sudan çıkardıktan sonra yine portakal çubuğu ile ölü deriyi hafifçe itin.

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TIRNAK TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN

Eğer oje kullanacaksanız, kesinlikle bir oje çıkarıcı ile tırnaklarınızı iyice temizleyerek devam edin. Tırnaklarınızda oje bulunmasa bile oje çıkarıcı ile tırnak yüzeyindeki yağı temizlediğiniz zaman, yeni süreceğiniz ojenin daha uzun süre dayandığını görebilirsiniz. Oje çıkarıcınızın yapısında tırnak ve çevresindeki deriye zarar vermeyen maddeler olduğuna emin olun. Özellikle yoğun kimyasal bulunduran ojeler tırnaklarınızın solmasına ve güçsüzleşmesine sebep olabilir.

KORUYUCU CİLA SÜRÜN

Evde manikür yapımı sonrasında manikürünüzün süresini artırmak hem de ojelerinizin uç kısımdan soyulmadan ilk günkü gibi parlamasını sağlayabilmek için, ojenin üzerine mutlaka bir koruyucu cila sürün. Fakat tüm çabalarınızın boşa gitmemesi için, cila sürme işine geçmeden önce ojelerinizin iyice kuruduğundan mutlaka emin olun.

SON DOKUNUŞLAR

Gün içinde kullandığınız nemlendirici kremi manikür sonrasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yöntem, tırnaklarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.
Oje sürmeyi seviyorsanız manikür işleminden sonra parlatıcı ya da dilediğiniz bir ojeyi sürebilir, daha bakımlı tırnaklara sahip olabilirsiniz.
Manikür uygulamasını düzenli şekilde yaparsanız, tırnaklarda oluşan etleri de azaltabilirsiniz.

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MANİKÜR SUYUNUN FAYDALARI

Manikür sağlıklı ve güzel ellerin en büyük yardımcısıdır. Manikürün en büyük yardımcısı da şüphesiz manikür suyudur. Manikür suyu, tırnak sağlığı ve tırnak çevresi için çok önemlidir. Bu nedenle içerisine eklenecek malzemelerin doğru şekilde seçilmesi ve doğal içeriklere sahip olması gerekmektedir. Kaliteli ve doğal içeriklerle hazırlanan manikür suyu manikürün etkisini artırır, uygulamasını kolaylaştırır, tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar ve tırnak problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Üstelik bu su ayaklar için de yani pedikür işlemi için de rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Manikür suyu hazırlarken kullanabileceğiniz maddelerle tırnaklarınızın sorunlarını giderebilir, rengini açabilir, yumuşatabilir, tırnaklarınızı ve tırnak çevresini besleyebilir, tırnak hassasiyetini giderebilir, kırılmaya meyilli tırnaklarınızı güçlendirebilir, tırnak mantarı oluşumlarının önüne geçebilir ve tırnaklarınızı güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak, tırnakları manikür işleminin olumsuz etkilerine karşı koruyabilirsiniz.

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EVDE MANİKÜR SUYU HAZIRLAMA

Evde manikür suyu hazırlama bu işlemi evde uygulamak isteyen kadınların en sık merak ettiği detaylardan biridir. Evde manikür suyu hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri manikür suyu sıcaklığıdır. Manikür suyunun sıcaklığı soğuk ya da soğuğa yakın olmamalı; elleri yakacak kadar sıcak da olmamalıdır. Su tam anlamıyla ılık bir sıcaklığa sahip olmalıdır. 35-40 derece bunun için ideal bir sıcaklıktır. Bundan sonra ise ihtiyaca uygun ve tercih doğrultusunda yağlar, bitkiler ve diğer maddeler eklenebilir.

  • Tırnaklar güçsüz ve kırılgansa; avokado suyu, zeytinyağı, argan yağı ve badem yağı karışımı hazırlanabilir.
  • Tırnaklar sert ve şekilsizse; gliserin, zeytinyağı, badem yağı, bebe yağı, Hindistan cevizi yağı, salatalık ve limon ile karışım yapılabilir.
  • Tırnaklar zayıf ve soyulmaya meyilli ise; badem yağı, zeytin yağı, papatya, ısırgan otu suyu, e vitamini ile bir karışım hazırlanabilir.
  • Tırnaklarınızda tırnak mantarı meydana gelmişse; 1 tatlı kaşığı karbonat, iki damla limon, bir iki damla kekik yağı ile bir karışım hazırlanabilir. Diğer bir alternatif olarak da küçük bir diş sarımsak ezilerek karışımın içine eklenebilir ve ek olarak nane yağı kullanılabilir.
  • Tırnaklarda renk değişimi meydana geldiyse; limon suyu, badem yağı, lavanta yağı, bebe yağı, gül suyu ile hazırlanabilir.
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