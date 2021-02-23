Evde manikür yapmanın kolay yolu! Mutlaka manikür suyu hazırlayın: Eğer tırnaklarınız kırılgansa...

Manikür, özellikle kadınların pek çoğu için adeta vazgeçilmezdir. Ancak bazı kadınlar zamandan tasarruf etmek ya da hijyen sebebiyle manikürünü kendi yapmayı tercih edebilmektedir. Biz de evde kolay manikür yapmak isteyenleri düşünerek izlenmesi gereken adımları tek tek sıraladık. Dilerseniz videolu anlatımla da adım adım takip edebilirsiniz.

TÖRPÜLEYİN

Eğer tırnaklarınız uzunsa ucundan bir miktar kesebilirsiniz fakat yeni kesilmiş bir tırnağı törpülemek katmanlara ayrılmasına sebep olabileceği için mümkünse bu işlemi daha önce gerçekleştirin. Devamında tırnaklarınızı mümkünse kâğıt ya da seramik bir törpü ile tek bir yöne doğru törpüleyin. Metal törpüler daha sert olduğu için tırnaklarınıza zarar verebilir. İleri geri törpüleme işlemiyse tırnakta katmanlara ayrılmalara neden olabilir.

TIRNAK ETLERİNİZİ GERİYE DOĞRU İTİN

Tırnak etrafındaki ölü deriler, tırnaklarınızı korumak için orada bulunmaktadır. Bu deriyi kesmek sizi hem mikroplara karşı savunmasız hale getirir hem de tırnaklarınızın sağlıksız uzamasına sebep olabilir. Üstelik yumuşak tırnak çevresi derisi, kesildikçe sertleşip daha baş edilemez bir hale gelerek, kısır bir döngüye sebep olur. Doğru bir manikür için tırnak etlerini kesmek yerine, bu işlem için geliştirilmiş özel bir jel ve ahşap çubuklar ile geriye doğru itmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun için dilerseniz şu işlemi uygulayabilirsiniz; vazelin veya yumuşatıcı bir kreminizi portakal çubuğu ile tırnak diplerinize sürün. Bu, tırnağın daha hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlar. Daha sonra ellerinizin girebileceği bir kaba ılık su doldurun ve ellerinizi içeride 5 dakika bekletin. Elinizi sudan çıkardıktan sonra yine portakal çubuğu ile ölü deriyi hafifçe itin.