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Adım adım takip! 435 saatlik kamera kayıtları incelendi

18.05.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekiplerince incelenen 435 saatlik kamera görüntüsü sonrası 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Adım adım takip! 435 saatlik kamera kayıtları incelendi

Trabzon'da hırsızlık olaylarının şüphelileri, polisin 435 saatlik kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yakalandı.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sürmene ilçesinde 1 Eylül 2021 ile 26 Nisan 2022 tarihleri arasında meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi.

435 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEDİLER

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait yaklaşık 435 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimlikleri tespit etti.

Kiraladıkları araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.D. ve H.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 119 gram esrar, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 17 mermi ele geçirildi. (AA)

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