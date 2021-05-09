Adına escort hesap bile açmış! Üniversiteli Buse'nin kabusu 4 yıldır sürüyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez’in hayatı 4 yıl önce memleketi Kütahya’da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı ve ismini bile bilmediği Azad E. (17) nedeniyle adeta kabusa döndü. 15 yaşındayken ismini bile çok sonra öğrendiği Azad E. tarafından takip edilmeye başlanan Dönmez, aradan geçen 4 yıla rağmen hala takip edilmeye devam ediliyor. Yaşanan akıl almaz olaylar zincirinin yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü ve korku içerisinde yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Dönmez’in annesi Semra Dönmez, emniyetin her şeyi yapmasına rağmen Azad E.’den bir türlü kurtulamadıklarını ifade etti. Anne Dönmez, “Ben sürecin 2 yılına şahidim. 4 yıl önce başlamış kızıma olan tehditleri. Kızım sosyal medyasını açtığında tehditleri devam ediyor. Sürekli tehdit ve taciz mesajları atıyor. Geceleri escort hesapları açıyor. Kızım adına sahte hesaplar açıp, onun resimlerini paylaşıyor” dedi. "HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI" Anne Dönmez, polisin sürekli bu şahsın peşinde gezdiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Psikolojimiz bozuldu ve çok kötü bir süreç geçiriyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Tanımadığımız bir insanın bizim hayatımızı zindan etmesini istemiyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Emniyet ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere herkes üzerine düşen görevi yaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Devlet şimdi işini gücünü bıraktı, polis ve memur saplantılı bir ruh hastasının peşinde geziyor. Artık yakamızdan düşsün istiyorum.” "UMUT VERMEDİĞİM SAPLANTILI, RUH HASTASI BİRİ TARAFINDAN RAHATSIZ EDİLİYORUM" 4 yıldır sürekli takip ve taciz edildiği için kabus dolu bir hayat yaşayan 19 yaşındaki Buse Dönmez ise Azad E.’nin kendisini Türkiye gündemini sarsan kadın cinayetleri ile tehdit ettiğini kaydetti. Şahsın kendisini otobüs durağında gördüğünü ve o zamandan sonra da kendisine platonik bir aşk beslemeye başladığını belirten Dönmez, “4 yıl önce tanımadığım ve görmediğim, sesini dahi duymadığım, kendisi ile irtibata geçip umut vermediğim saplantılı, ruh hastası biri tarafından rahatsız ediliyorum. Sadece rahatsız değil tehdit, taciz ve hakaret mesajları alıyorum. Kendisi beni durakta görmüş, daha sonra maçlarıma gelmiş ve beni izlemiş. Benimle aynı otobüse binerek beni izlemiş. Biz bu şahısla ilgili şikayetçi olduk, İl Emniyet Müdürlüğü elinden gelenin fazlasını yaptı ama kendisi üzerine düşen görevi yapmadı. Şahıs halen bana tehdit mesajları atıyor, cinayet videoları gönderiyor. Emine Bulut’un boğazının kesildiği videolar ile Münevver Karabulut cinayetinin videolarından bahsediyor” diye konuştu.