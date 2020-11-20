Adını bilen yok ama gerçek bir şifa bombası! Bronşit, nefes darlığı ve...

Doğada kendiliğinden yetişen yara otu, şifalı bitkiler arasında yerini alıyor. A ve C vitamini kaynağı olan bu ot, solunum sistemi organlarıyla ilgili hastalıklara karşı fayda sağlıyor. Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan yara otunu doktorunuza danıştıktan sonra çay şeklinde tüketebilirsiniz.

YARA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İdrar söktürücü ve ödem attırıcı özelliği vardır. Metabolizmanın çalışma hızını güçlendirir. Yara otu çayı düzenli olarak tüketildiğinde tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI KORUR

Böcek sokmaları sonucu oluşan şişliklere iyi gelir. Yaraları iyileştirmeye yardımcı bir ottur. Aynı zamanda ayak şişliklerine karşı da yatıştırıcı etkisi bulunur. Özellikle bu aylarda çayını içerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Hastalandığınızda ise iyileşme süresini kısaltır. Oksürük, bronşit ve nefes darlığı şikayetlerini azaltır.

CİLT SORUNLARINI GİDERİR

Akneli bir cildiniz varsa yara otundan yararlanabilirsiniz. Sivilce ve siyah noktalar için iyi bir maske olacaktır. Egzama sorunlarını da hafifletmektedir. Bir diğer şifası ise karaciğeri ve mideyi temizlemesidir. Şeker hastalığına da iyi geldiği bilinir. Ot kaynatılıp ılık bir şekilde gargara yapıldığında ağız yaralarına ve diş eti şikayetlerine karşı şifa olur.