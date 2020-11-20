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Adını bilen yok ama gerçek bir şifa bombası! Bronşit, nefes darlığı ve...

20.11.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Adını bilen yok ama gerçek bir şifa bombası! Bronşit, nefes darlığı ve...

Nemli arazilerde, çimenli tarla kıyılarında, çimli bahçelerde ve kır yollarında bulunan yara otu; sinirli yaprak, bağa yaprağı, ateş yaprağı isimleriyle de bilinmektedir. Dar ve geniş yapraklı olmak üzere iki çeşidi vardır. Bu otun hastalıklara karşı bilimsel olarak kanıtlanmış antibiyotik özelliği bulunmaktadır.

Doğada kendiliğinden yetişen yara otu, şifalı bitkiler arasında yerini alıyor. A ve C vitamini kaynağı olan bu ot, solunum sistemi organlarıyla ilgili hastalıklara karşı fayda sağlıyor. Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan yara otunu doktorunuza danıştıktan sonra çay şeklinde tüketebilirsiniz.

YARA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İdrar söktürücü ve ödem attırıcı özelliği vardır. Metabolizmanın çalışma hızını güçlendirir. Yara otu çayı düzenli olarak tüketildiğinde tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI KORUR

Böcek sokmaları sonucu oluşan şişliklere iyi gelir. Yaraları iyileştirmeye yardımcı bir ottur. Aynı zamanda ayak şişliklerine karşı da yatıştırıcı etkisi bulunur. Özellikle bu aylarda çayını içerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Hastalandığınızda ise iyileşme süresini kısaltır. Oksürük, bronşit ve nefes darlığı şikayetlerini azaltır.

CİLT SORUNLARINI GİDERİR

Akneli bir cildiniz varsa yara otundan yararlanabilirsiniz. Sivilce ve siyah noktalar için iyi bir maske olacaktır. Egzama sorunlarını da hafifletmektedir. Bir diğer şifası ise karaciğeri ve mideyi temizlemesidir. Şeker hastalığına da iyi geldiği bilinir. Ot kaynatılıp ılık bir şekilde gargara yapıldığında ağız yaralarına ve diş eti şikayetlerine karşı şifa olur.

KABIZLIĞI GİDERİR

Hazmı kolaylaştırıcı faydası bulunur. Sindirim sistemini düzene sokar ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Damar tıkanıklığına karşı da etkili bir ottur.

YARA OTU NASIL KULLANILIR?

Çay şeklinde tüketimi tavsiye edilir. Kuru ve taze olarak iki şekilde de kullanılabilir. Bir bardak kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığı kuru ottan ekleyin. Yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakın. Çayı süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz, ancak içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalı, onay aldıktan sonra tüketmelisiniz.


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