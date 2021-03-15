Adıyaman'da cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 21103 sokakta ikamet eden ve eşiyle sorunları olduğu öğrenilen S.Ö., isimli kadın cinnet getirerek eline aldığı ekmek bıçağıyla 3 yaşında A.E.Ö., isimli erkek çocuğunu rehin aldı.

PSİKOLOGLAR DEVREYE GİRDİ

Durumu fark eden S.Ö’nün eşi H.Ö., polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları yetersiz kalınca bu defa devreye psikologlar girdi.

Çocuğunu bıçakla rehin alan ve psikologları da dinlemeyen anne saatlerce ekipleri uğraştırdı. Polis ekipleri bu defa kurtarma operasyonun yapılması için olay yerine özel harekat ekipleri istedi.

KÜÇÜK ÇOCUK YARA ALMADAN KURTARILDI

Özel harekat ekipleri, operasyon için hazırlık yaparak beklemeye başladığı sırada itfaiye ekipleri ve polis ekipleri, ayırıcı diye tabir edilen makineyle ikametin balkon kapısını kırdı. İçeri giren ekipler S.Ö’yü etkisiz hale getirip elindeki bıçağı ve küçük çocuğu aldı. Sinir krizleri geçiren S.Ö’ye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Rehin alınan çocuk olaydan yara almadan kurtarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

