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  4. Adıyaman'da iki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü 6 yaralı

Adıyaman'da iki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü 6 yaralı

01.01.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde akraba oldukları belirlenen iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü 6 yaralı

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Şahabettin Bilgin (35), Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin ile olay yeri yakınlarından geçmekte olan Yakup Duranay’a ve Fatma Ceylan’a isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saçmaların vücuduna isabet ettiği yaralılardan Şahabettin Bilgin olay yerinde hayatını kaybederken diğer 6 yaralı için ise olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahabettin Bilgin’in cenazesi jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Köyde çıkabilecek olaylara karşı jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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