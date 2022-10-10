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  4. Adıyaman'da iki köy arasında kavga! Nedeni herkesi şaşırttı

Adıyaman'da iki köy arasında kavga! Nedeni herkesi şaşırttı

10.10.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Korucak ve Şerefhan köylerinde su kavgası yaşandı. Çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Öte yandan jandarma ekipleri her iki köyün arasında bulunan bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da iki köy arasında kavga! Nedeni herkesi şaşırttı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki köyün sakinleri arasında çıkan su kavgasında 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Çelikhan’ın Korucak ve Şerefhan köylerinde oturan vatandaşlar arasında su meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopalarla birbirine saldıran köylülerden 2’si yaralandı.

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Yaralanan Sabri M. ve Mehmet Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ş., sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşanan olaylar sonrasında jandarma ekipleri olay yerine gelerek kavga edenlere müdahalede bulundu. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, jandarma ekipleri her iki köyün arasında bulunan bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Adıyaman kavga köy
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