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  4. Adıyaman'da intihar girişimi! Üst geçitten atlamak isteyen genci polisler kurtardı

Adıyaman'da intihar girişimi! Üst geçitten atlamak isteyen genci polisler kurtardı

24.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, üst geçide çıkarak canına kıymak isteyen genç, sessizce gelen polisleri yakalanınca fark etti. Atlamak üzere olan genci polis ekipleri yakalayarak yukarı çekti.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aydın D. (19) isimli genç, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçide çıkarak kendisini buradan aşağıya sarkıtmaya başladı.

ATLAMAK ÜZEREYKEN YAKALADILAR

Üst geçitteki Aydın D.’yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bulvardan akan trafiği durdurarak Aydın D.’nin yanına çıktı. Sessizce ilerleyen polis ekiplerini fark edemeyen Aydın D., tam atlamak üzereyken yakalandı. Aydın D.’yi yakalayan polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden yukarı çekerek üst geçitten indirdi.

İKİ AY ÖNCE YİNE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Polis ekiplerince son anda kurtarılan Aydın D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Aydın D’nin yaklaşık 2 ay önce yine aynı üst geçitte intihar teşebbüsünde bulunduğu ve polis ekiplerince yakalanarak indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Adıyaman
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