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  4. Adıyaman'da korkunç olay! Eşini kovalayıp av tüfeğiyle vurdu

Adıyaman'da korkunç olay! Eşini kovalayıp av tüfeğiyle vurdu

12.10.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten E.'yi boş arazide kovalayıp av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Mesut E., adliyeye sevk edildi. Korkunç olaya ait anlar ise güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mesut E., kendisinden boşanmak isteyen bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce 2 çocuk annesi Ayten E. kaçmaya başladı, Mesut E. de peşine düştü. Mesut E., boş arazide Ayten E.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. O anlar, güvenlik kamarasına yansıdı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Olayın ardından polisin çalışmasıyla Mesut E. yakalanarak gözaltına alındı. Mesut E., emniyetteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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kadına şiddet Adıyaman
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