HABER

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Gri' kategoride aranan, terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç (34), beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirildi.

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç'un evindeki aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar bulundu. Güvenlik güçlerinin incelemesinde kadının oğlunun da İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristler listesinde 'Gri' kategoride aranan, örgütün sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç olduğu saptandı. Annesine yazdığı mektuplarda ilaç ve gıda istediği belirlenen teröristin yakalanması için bölgede hummalı çalışma başlatıldı.

'TESLİM OL' ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Güvenlik güçleri bugün Kömür Beldesi kırsalında yürüttüğü arazi arama taramasında iki terörist ile karşılaşıldı. Askerlerin 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren iki terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç olduğu anlaşılırken, ikinci teröristin kimliği ise belirlenemedi.

PARTNERSosyal medyada siber saldırı şoku! Tam 3 milyon kişinin...Sosyal medyada siber saldırı şoku! Tam 3 milyon kişinin...
Meral Akşener hakim karşısında: Eğer cezaya çarptırılacaksam...Meral Akşener hakim karşısında: Eğer cezaya çarptırılacaksam...
Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı PKK Yusuf Tunç Yusuf Tunç öldürüldü

En Çok Okunan Haberler

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener hakim karşısında: Eğer cezaya çarptırılacaksam...

Meral Akşener hakim karşısında: Eğer cezaya çarptırılacaksam...

Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!

Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: Bak şimdi seyret, ne oluyor

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: Bak şimdi seyret, ne oluyor

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.