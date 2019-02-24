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Adıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdiler

Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.


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Adıyaman kavga

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