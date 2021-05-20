HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

20.05.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir oto yıkama işletmesine yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Oto yıkamayı didik didik arayan polisler uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski adliye binası yakınlarında bulunan bir oto yıkamada uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.

EKİPLER DİDİK DİDİK ARADI

Polis ekipleri oto yıkamaya ani baskın düzenleyerek burada aramalar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin oto yıkama işletmesinde yaptıkları didik didik arama sonucunda yaklaşık 20 gram metamfetamin maddesi, bir miktar toz esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Polis ekipleri uyuşturucu maddelerini muhafaza altına alırken konuyla ilgili olarak İ.K., ile A.G., isimli iki şahsı gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yapErdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki

Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki

Sedat Peker'le bağlantılı kişilere operasyon: 3 gözaltı

Sedat Peker'le bağlantılı kişilere operasyon: 3 gözaltı

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.