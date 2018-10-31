Adıyaman'dan kötü haber! Yaralı polisler var

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi'nde seyir halinde bulunan lüks bir otomobilin durumundan şüphelenen motorize yunus polis ekipleri otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya devam eden lüks otomobil ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca Binevler mevkiine kadar devam etti.

POLİS EKİPLERİ KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ

Binevler mevkiine gelen polis ekipleri otomobili kovaladıkları esnada motosikletin kontrolden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı. Motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu motosiklette bulunan polis memurlarından Ali Altınsöz ile Hasan Savan yaralandı. Meslektaşlarının kaza yaparak yaralandığı bilgisini alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Yaralı polisler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri dur ikazlarına uymayan ve polisin kaza yapmasına neden olan lüks otomobil ile sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

