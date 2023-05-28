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ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

27.05.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için nefesler tutuldu. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullandı. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Tüm Türkiye seçim sonuçlarını merak ediyor. Adıyaman 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Adıyaman seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Adıyaman'ın ilçeleri olan Besni seçim sonuçları, Çelikhan seçim sonuçları, Gerger seçim sonuçları, Gölbaşı seçim sonuçları, Kâhta seçim sonuçları, Samsat seçim sonuçları, Sincik seçim sonuçları, Tut seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı takip ekranı...

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Adıyaman'ın ilçeleri olan Besni seçim sonuçları, Çelikhan seçim sonuçları, Gerger seçim sonuçları, Gölbaşı seçim sonuçları, Kâhta seçim sonuçları, Samsat seçim sonuçları, Sincik seçim sonuçları, Tut seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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