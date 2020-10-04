HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ATV’nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Yasemin Caddesi ile Besni Caddesi’nin kesiştiği noktada Fatma D.

Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ATV’nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Yasemin Caddesi ile Besni Caddesi’nin kesiştiği noktada Fatma D. (67) idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Fatma D. ile ATV’e bulunan eşi Ali D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
3 ayaklı köpek görenleri şaşırtıyor! 3 ayaklı köpek görenleri şaşırtıyor!
TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti: Hayallerimi yaşıyorum
3 yıl önce aldığı karar hayatını değiştirdi: Hayallerimi yaşıyorum
Gaziantep'teki 3 ayaklı köpek görenleri şaşırtıyor!
3 ayaklı köpek görenleri şaşırtıyor!
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
Mersin'de çocuklarını dövüp canlı yayınlayan baba gözaltına alındı
Çocuklarını dövüp canlı yayınlayan baba gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Uyandırma çalışmaları başladı
Flaş! Uyandırma çalışmaları başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.