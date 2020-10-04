Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ATV’nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Yasemin Caddesi ile Besni Caddesi’nin kesiştiği noktada Fatma D. (67) idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Fatma D. ile ATV’e bulunan eşi Ali D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



