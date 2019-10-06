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Adıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Adıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, panik yaşandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğleden sonra, Kahta- Adıyaman yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Habip Atabay yönetimideki , Gülaras firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören Atabay, otobüsü yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Motor kısmındaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Adıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktıAdıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktıAdıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktıAdıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

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