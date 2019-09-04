HABER

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 22:36 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 370 litre kaçak mazot ve ruhsatsız tabancı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'daki kaçakçılık operasyonlarında 370 litre kaçak mazot ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir tırın deposunda yaptıkları aramada 370 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Sürücü M.A, gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kahta ilçesinde baraj yolu üzerinde bulunan bir evde yaptıkları aramada ise ruhsatsız tabanca ile 13 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A, yakalandı.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!
GÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayetGÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman asayiş Kaçakçılık KOM ruhsatsız tabanca

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

1 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.