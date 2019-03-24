Adıyaman'da trafik kazaları: 19 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen iki trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Aziz Şimşek idaresindeki 44 S 531 plakalı minibüs, Çelikhan-Malatya kara yolunun Rezip köyü yakınlarında Ali Tekyıldız'ın kullandığı 27 V 9872 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile 13 kişi yaralandı.

Diğer kazada da Ferdi Altun yönetimindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün idaresindeki 55 NS 799 plakalı minibüs, Çelikhan-Malatya kara yolunun Palanlı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle Nebi Savaşçı, Müslüm Dinç ve bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

