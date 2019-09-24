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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 20 gram bonzai ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 20 gram bonzai ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 20 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, şüpheliler F.T. (20), S.K. (18), D.Y. (22) ve yabancı uyruklu H.Ö.'yü (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelileri, mahkemece tutuklandı.

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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

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