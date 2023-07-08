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Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2023 Adli tatil kaç gün sürecek? İşte tarihler!

07.07.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayının gelmesiyle beraber mahkeme çalışanları dönemsel bir tatil sürecine girerken yalnızca nöbetçi mahkemeler çalışmaya devam ediyor. 2023 yılında da adli tatil tarihleri sıklıkla sorgulanıyor. Peki, 2023 yılında adli tatil kaç gün? Adli tatil hangi tarihlerde olacak? işte detaylar...

Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2023 Adli tatil kaç gün sürecek? İşte tarihler!

Adli tatil ne zaman, sorusu temmuz ayının gelmesi ile beraber merak konusu oldu. Adli çalışanlar her yıl dönemsel olarak bir tatil sürecine giriyor. Bu süreçte nöbetçi mahkemeler ve acil davalar çalışmaya devam ediyor. Adli tatil olarak bilinen temmuz ayında tatil başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 Adli tatil kaç gün sürecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre Adli tatil her yıl 21 Temmuzda başlayıp, 31 Ağustosta sona ermektedir. 2023 yılında da 21 Temmuz - 31 Ağustos arasında adli tatil dönemi gerçekleşecektir.

adalet bakanlığı

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatil süreci 21 Temmuz - 31 Ağustos arasında devam edecek. Adli tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler ve acil davalar çalışmaya devam ediyor.

mahkeme salonu

Adli tatilde, aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci
atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler
ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır..

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki
iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz
dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi,
her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

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