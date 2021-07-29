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Adli tatil ne zaman, hangi gün bitecek? Yeni adli yıl ne zaman başlar?

29.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adli tatil boyunca görev yapan mahkemeler, tutuklusu bulunan ya da acil durumdaki davalar için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer davalar ise yeni adli yıla kadar beklemek durumunda kalıyor. Adli tatil tarihi, yeni adli yılın başlaması ile birlikte sona eriyor.

Adli tatil ne zaman, hangi gün bitecek? Yeni adli yıl ne zaman başlar?

Yargı çalışanlarının toplu bir şekilde izne çıktığı her yıl, aynı tarihlerde yapılıyor. 20 Temmuz itibarıyla başlayan adli tatil, 1,5 aya yakın sürüyor. Adli tatil boyunca bazı mahkemeler, çalışmalarını sürdürürken, adli çalılanların tamamı tatil yapıyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yargı çalışanlarının toplu bir şekilde izne çıktığı adil tatil, her sene aynı tarihlerde yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde yer alan: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadelerine göre adli tatil, 31 Ağustos 2021’de son bulacak.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Ağustos’ta bitecek olan adli tatilin ardından yeni adli yıl 1 Eylül 2021 Çarşamba günü başlayacak.

Bu tarihe dek nöbetçi mahkemeler görev alacak ve yalnızca tutuklusu olan veya acil nitelikli davalar için çalışacaktır.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay’da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve sadece "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtay’da ise ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi de adli tatil kapsamına girmiyor.

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