Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu...

Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı duyurusu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesinden yayınlanmış olan ilanda laborant, hizmetli, kimyager, güvenlik görevlisi, teknisyen ve koruma alımı yapılacağı duyuruldu. Peki Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Adli Tıp Kurumu personel alımı ile ilgili yayınlanmış olan ilan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken başvuru detayları da paylaşıldı. 2021 Adli Tıp Kurumu personel alımına başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00 itibariyle başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Kuruma başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta ya da diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru sırasında KPSS sonuç belgesi, fotoğraf, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının (silahlı ibareli) sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik şekilde verilecektir. Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için sadece bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazansalar dahi göreve başlatılmayacaktır.