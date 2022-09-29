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Adliye çıkışında 'zafer pozu' verip paylaşım yapan kadınlara yıllar sonra şok

29.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, mahkeme çıkışında yaptıkları paylaşımla akıllara kazınan 3 kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eşleriyle ilişki yaşadığını iddia ettikleri Aslı U.'yu (32) kurusıkı tabancayla tehdit edip darbeden Şenay K. (40), Songül Y. (42) ve Nejla Ç., 1 yıl 8 ay hapis cezası almış ve aliye önünde 'zafer pozu' vermişti. Yargıtayın bozma kararı sonrası yeniden görülen davada kadınlar bu kez 6’şar yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adliye çıkışında 'zafer pozu' verip paylaşım yapan kadınlara yıllar sonra şok

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 14 Ekim 2014 tarihinde bir okulun kantininde birlikte çalışan Songül Y., Şenay K. ve arkadaşları Nejla Ç., kantinin diğer çalışanı Aslı U.'nun, eşleriyle ilişki yaşadığını iddia ederek evine gitti.

TABANCAYLA TEHDİT, DARP, SAÇ KESME...

3 kadın, Aslı U.'yu kurusıkı tabanca ile tehdit ederek silahın kabzasıyla darbetti ve saçlarını makasla kesti. Daha sonra kadınlar, Aslı U.Y.'ye eşleriyle birliktelik yaşadığını zorla itiraf ettirdikleri anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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"ANLATMA" DİYE TEMBİHLEDİLER

İddiaya göre Aslı U.'yu olayı anlatmaması için tembihleyen 3 kadın, evdeki 2 cep telefonu da alarak ayrıldı. Aslı U.’nun şikayetiyle yargılanmaya başlayan sanıklar hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı.

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BERAAT EDİP 'ZAFER POZU' VERDİLER

2015 yılındaki davada yağma suçundan beraat eden sanıklar, diğer suçlardan 1’er yıl 8’er ay hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kadınlar, tutuklanmadıkları için Zonguldak Adliyesi önünde ‘zafer pozu’ verdikleri fotoğrafı Beycuma Cezaevi’ni kastederek "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi” yazısıyla paylaştı. Verdikleri ‘Zafer pozu’ fotoğrafı ise o dönem gündem oldu. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6’ncı Ceza Dairesi mahkemenin kararını bozarak ‘yağma’ suçundan ceza verilmesini istedi.

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ZARARI GİDERECEKLERİNİ BELİRTTİLER

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Nejla Ç., Şenay K. ve Songül Y. ile avukatları hazır bulunurken, şikayetçi taraftan katılan olmadı. Sanıklar, Aslı U.’nun zararını giderdiklerini belirtti. Söz verilen sanıklar, telefon almadıklarını ve telefon alındığı iddialarının ispatlanamadığını söyledi.

"BANA ‘KADIN OLSAYDIN DA EŞİNİ ELİNDE TUTSAYDIN’ DEDİ"

Önceki kararda sanıkların, kasten yaralama, hakaret, eziyetten ceza aldıklarını söyleyen savcı, suçun ‘yağma’yı oluşturduğunu belirterek, mütalaasında olay günü müştekinin telefonu alındığı için yağma unsurlarının oluştuğunu ifade etti. Savcı, sanıkların ‘birden fazla kişiyle silahla gece vakti evden yağma suçundan cezalandırılmalarını istedi. Avukatlar ise mütalaaya itiraz ederek yağma suçunun unsurlarının oluşmadığını ileri sürdü. Mütalaaya karşı konuşan Songül Y., “Eve zorla girme olmadı, zaten arkadaştık. Eşimle birlikteliğini bildiğimi, bilmiyordu. Ben eve gidince bildiğimi öğrendi. İlk o bana vurdu. Eşim de mahkemede birlikteliğini itiraf etti. Müşteki bana ‘kadın olsaydın da eşini elinde tutsaydın’ diye hakarette bulundu. Bunun üzerine kendimi kaybettim" dedi.

Son sözü sorulan Nejla Ç. ve Şenay K. de olaydan çok yıprandıklarını belirtti. Nejla Ç., “Olayla alakam olmadığı halde maddi ve manevi olarak çok yıprandım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Songül Y. ise "Benim bu şahıs yüzünden yuvam yıkıldı. Maddi manevi zarar gördüm. İftiraya uğradım. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

YARGITAY ONARSA HAPSE GİRECEKLER

Yağma eyleminin yapıldığına kanaat getiren mahkeme heyeti, sanıkların, birden fazla niteliği taşıyan yağma suçunu işlediklerinden dolayı ayrı ayrı olarak oy birliği ile 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Verilen hapis cezası, müştekinin zararı giderildiği için uygulanan indirimle 8 yıla, sanıkların pişmanlık gösterdiği için de 6 yıl 8 aya çevrildi. Sanıkların, cezanın Yargıtay tarafından onanması halinde cezaevine gönderilecekleri belirtildi.

ADLİYEDEN ÇIKMAYIP POLİS ÇAĞIRDILAR

Ceza alan sanıklar adliye binasından çıkmak üzereyken kendilerini bekleyen gazetecileri görünce adliye binasına geri dönüp ‘Yayın yasağımız var’ diyerek polisten yardım istedi. Adliye binasına gelen güvenlik şube ekiplerinin yayın yasağının eski bir haberle ilgili olduğunu tespit etti, sanıklar bu sırada yeniden adliyeye girdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme darp
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