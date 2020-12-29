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Adliye otoparkına bırakılan bavul polisi harekete geçirdi

29.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Adliye otoparkına bırakılan bavul polisi harekete geçirdi

Kayseri Adliyesi otoparkına bırakılan bavul polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri Adliyesi otoparkına bırakılan bavul polis ekiplerini harekete geçirdi. Bavulun kendisine ait olduğunu söyleyen elektrik işçisi genç, "Bavulun bu kadar sorun olacağını bilseydim yanıma almazdım" dedi.
Kayseri Adliyesi otoparkında bir aracın yanına bırakılan bavul, polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri yapılan ihbar sonrasında bavulun bulunduğu yerde şerit çekerek önlem aldı. Trafik polisleri de yolu trafiğe kapattı.
Polis ekiplerinin Bomba İmha Uzmanını beklediği sırada bavulun sahibi olduğunu söyleyen Recep Acer, kimlik göstererek polisleri ikna etti. Elektrik işçisi olduğunu ve İstanbul’dan sabah geldiğini söyleyen Recep Acer, "Hakkımda icra takibi vardı. Onu kapatmak için geldim. Bavulun bu kadar sıkıntı olacağını bilsem yanıma almazdım" dedi.
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında bavul Recep Acer’e teslim edildi.

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