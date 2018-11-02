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Adliyede korkunç ifade! 'Malzeme olsa kendimi patlatırdım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:13 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilirken, ailesi tarafından kayıp olarak aranan bir DEAŞ'lı zanlı "Bu dava için malzeme olsa kendimi patlatırdım" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip ettiği DEAŞ terör örgütüne 26 Ekim günü şafak vakti operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin desteği ile düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü.

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Evlerinde çok sayıda cep telefonu ve cihat kitapları ele geçirilen zanlıların Suriye’ye eleman temin ettiği de öğrenildi. Emniyette 7 gün süren sorgulamanın ardından kadın zanlı savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, zanlılardan Ö.G.'nin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı saptandı. Ayrıca Ö.G.'nin Suriye'ye giderek burada DEAŞ adına savaştığı, tekrar Adana'ya geldiği, burada da örgüte elaman kazandırma, örgütün cezaevinden çıkan elemanlarını saklama ve tekrar Suriye'ye gönderme faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü. Zanlı "Malzeme olsa bu dava için kendimi hiç düşünmeden patlatırdım, canlı bomba olurdum" ifadesini kullandı.. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.G., E.T., M.T. ve H.Y. tutuklanırken, A.T. ve V.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana IŞİD terör

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ahirette de seni patlatacaklar. Islam neyi emrediyor, sen ne yapıyorsun diye. Atatürk ilk iş Kuran'ı türkçeye çevirdi. Ama bunun gibi yobazlara göre din düşmanı.
MERAK ETME SALARIZ BİZ SENİ KENDİNİ RAHAT RAHAT PATLATIRSIN..NEDE OLSA PATLATMADAN BİŞEY YAPILAMIYOR. SİZE
DEAŞ bitirelememiş demek ki, hala gizli devam edenler var, malzeme olsa diyor ulan ne beyin yıkama bu, nasıl kafa nasıl kandırılmak....DEAŞ ın ve PKK nın eleman kazanmaması için devlet tv. kanalları proğram yapmalı,terörün nasıl kaynak aradığını nasıl kandırdığını iyice anlatmalı, hapisden çıktı ise cezası bitti ise arkasını takip edin işte, sizi ine götürür.
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