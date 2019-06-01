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Adliyede zabıt katibinden güvenlik görevlisine telsizde evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

ANKARA Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda zabit katibi Mahmut Çalışkan (26), adliyede güvenlik görevlisi olan sevgilisi Hacer Taşdemir'e (21), telsizden evlenme teklifinde bulundu.

ANKARA Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda zabit katibi Mahmut Çalışkan (26), adliyede güvenlik görevlisi olan sevgilisi Hacer Taşdemir'e (21), telsizden evlenme teklifinde bulundu. Taşdemir, teklife 'evet' cevabını verdi.
Mahmut Çalışkan, kendi ve sevgilisinin iş arkadaşları ile birlikte renkli bir evlilik teklifi organizasyonu yaptı. Güvenlik amiri, Hacer Taşdemir'i, 'olay var' diyerek, Ankara Adliyesi A kapısı önüne gönderdi. Mahmut Çalışkan da, arkadaşlarıyla birlikte aynı kapıya doğru giderken güvenlik amirinin telsizini alıp, Taşdemir'e evlenme teklifinde bulundu. Taşdemir, amirinin telsizinden sevgilisinin, "İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, bir ömür boyu benimle evlenir misin?" anonsunu duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Çalışkan, telsizden 'evet' cevabı veren sevgilisinin yanına elinde çiçekle gidip, dizlerinin üzerine çökerek yüzüğü taktı. Adliyede renkli anlar yaşatan çifti, arkadaşları alkışlayarak, tebrik etti.
'YARATICI BİR FİKİR ORTAYA ÇIKTI'
Evlilik teklifini arkadaşlarıyla birlikte düşünerek hazırladığını söyleyen Mahmut Çalışkan, "Olayı düşündükten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse ve Komisyon Başkanına ilettik. Onların yardımıyla böyle yaratıcı bir fikir ortaya çıktı. Kendisinin haberi yoktu. Amiri burada bir olay yaşanacağını söyleyerek, buraya gönderdi. Biz de adliyenin C kapısında toplanıp, pankartımızla, çiçeğimizle buraya geldik. Telsizle anons ettikten sonra yanına gelip çiçeği ve yüzüğü vererek evlilik teklifinde bulundum" dedi.
Hacer Taşdemir ise başlangıçta bir şey anlamadığını belirterek, "Normalde 95'den kadın sesi gelmesi gerekiyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken evlenme teklifi geldi. Bayağı heyecanlandım, çok şaşırdım. Çok güzel bir duygu; insan kelimelerle ifade edemiyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Evlenme teklifi sırasında cep telefonu ile ç ekilen görüntü
-Genç çift ile röp.
Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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