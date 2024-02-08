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  4. Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Talihsiz kadın böyle katledildi

Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Talihsiz kadın böyle katledildi

08.02.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasında 6 Şubat’ta DHKP/C’li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23)tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırının başladığı anlar ve saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş’ın kaçarken vurulup düştüğü anlar yer alıyor. Teröristlerce ayağından silahla vurulduktan sonra yaralı halde koşan bir polis memurunun arkasından gelen saldırganlara silahla ateş açma anı da görüntülere yansıdı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 6 Şubat Salı günü meydana gelen terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

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Görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor.

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Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar ve olayda silahla ayağından vurulan polis memurunun adliyeye doğru koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açtığı anlar yer alıyor.

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Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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