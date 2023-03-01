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'Adnan Oktar Davası' firarisi yurt dışına kaçarken yakalandı

01.03.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dava kapsamında aranan sanık Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

'Adnan Oktar Davası' firarisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası kapsamında hakkında 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yakalama kararı bulunan Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.30 sıralarında yolculara yönelik yapılan kontrollerde, yüz tanıma sistemine kaydı düşen Necati Koç isimli kişinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

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Koç'u gözaltına alan polis, şüphelinin Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın sanığı olduğunu fark etti. Koç'un kılık değiştirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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