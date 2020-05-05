HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar ile ilgili mahkemeden yeni karar

Adnan Oktar ile ilgili mahkemeden yeni karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın, tutukluluk incelemesi duruşmasında sanıklar savunma yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında duruşma salonuna getirilmeyen sanıklar, SEGBİS aracılığıyla katılırken Adnan Oktar, tutukluluğu hakkında talebi sorulduğunda "Allah'tan bir talebim yok" diye cevap verdi. Mahkeme, 80 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adnan Oktar ile ilgili mahkemeden yeni karar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmasına, koronavirüs önlemleri kapsamında sanıklar, salona getirilmeyerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, salona maskesiz gelinmemesi yönünde avukatları ve salonda bulunan kolluk kuvvetlerini uyardı.

ADANAN OKTAR: ALLAH'TAN BİR TALEBİM YOK

Adnan Oktar'a tutukluluğu hakkında talebi sorulduğunda "Allah'tan bir talebim yok" dedi. Diğer sanıkların da savunma yapmasının ardından Cumhuriyet savcısı, elde edilen deliller ve ifadeler kapsamında 80 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatlarının da savunma yapmasının ardından kararını açıklayan heyet, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 80 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ İÇİN KATILAMADI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk'in ise 4 Mayıs'ta görülen duruşmaya gittiği sırada, aracıyla kaza yaptığı ve kolunu kırdığı öğrenildi. Bu sebeple duruşmaya katılamadığı öğrenilen Perk'in yerine, üye hakimlerden Talip Ergen başkanlık yaptı. Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatine karar veren Galip Mehmet Perk ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerine HSK 1. Dairesi inceleme ve soruşturma izni vermişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
11 Mayıs öncesi berberlerin randevu yoğunluğu11 Mayıs öncesi berberlerin randevu yoğunluğu
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Diğer Haberler
Camiler cemaatle ibadete açıldı mı? Normalleşme süreci camiler için başladı mı?

Camiler cemaatle ibadete açıldı mı?

11 Mayıs öncesi berberlerin randevu yoğunluğu

11 Mayıs öncesi berberlerin randevu yoğunluğu

AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor! Kritik klima uyarısı

AVM'ler için klima uyarısı

Edirne'de 2 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Bir ilden daha sevindiren haber!

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'ten dikkat çeken koronavirüs iddiası!

HDP'li Eksik'ten dikkat çeken koronavirüs iddiası!

Oruçtan etkilenen Danimarkalı, Müslüman oldu

Oruçtan etkilendi Müslüman oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.